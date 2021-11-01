कंपनी निर्देशिका
Braviant Holdings
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Braviant Holdings वेतन

Braviant Holdings का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $170,085 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Braviant Holdings. अंतिम अपडेट: 8/28/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$170K
सामान्य प्रश्न

