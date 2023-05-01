कंपनी निर्देशिका
Bowery Farming
Bowery Farming वेतन

Bowery Farming का वेतन कम-अंत में में एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $137,700 से लेकर उच्च-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए $298,500 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Bowery Farming. अंतिम अपडेट: 8/20/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $155K
डेटा वैज्ञानिक
$299K
मैकेनिकल इंजीनियर
$138K

उत्पाद प्रबंधक
$188K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Bowery Farming में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका डेटा वैज्ञानिक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $298,500 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Bowery Farming में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $171,580 है।

