कंपनी निर्देशिका
Bosch Global
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Bosch Global सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Bosch Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States SL1 के लिए प्रति year $192K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $192K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Bosch Global?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर på Bosch Global in United States ligger på en årlig total ersättning på $260,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Bosch Global för सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर rollen in United States är $206,000.

फीचर्ड जॉब्स

    Bosch Global के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन