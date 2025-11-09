कंपनी निर्देशिका
Bosch Global
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्तर

SL1

में स्तर Bosch Global

स्तरों की तुलना करें
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. दिखाएं 6 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
₫3,199
मूल वेतन
₫83,452,446
स्टॉक अनुदान ()
₫183,010
बोनस
₫0
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫522.89M
Datadog logo
+₫915.05M
Verily logo
+₫575.17M
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    Bosch Global के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन