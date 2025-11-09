कंपनी निर्देशिका
Bosch Global
सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्तर

EG14

में स्तर Bosch Global

  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. दिखाएं 6 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
€95,553
मूल वेतन
€80,605
स्टॉक अनुदान ()
€0
बोनस
€3,099
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
