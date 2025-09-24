Bosch Global सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Bosch Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Germany EG12 के लिए प्रति year €67.7K से SL4 के लिए प्रति year €77K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Germany पैकेज कुल €89K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
