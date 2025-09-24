कंपनी निर्देशिका
Bosch Global प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Bosch Global में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Germany EG15 के लिए प्रति year €100K से EG16 के लिए प्रति year €94.9K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Germany पैकेज कुल €108K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.6K
€0
€4.7K
देखें 1 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Bosch Global?

सामान्य प्रश्न

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n प्रोडक्ट मैनेजर by Bosch Global in Germany is 'n jaarlikse totale vergoeding van €132,341. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Bosch Global vir die प्रोडक्ट मैनेजर rol in Germany is €102,774.

