Bosch Global मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Bosch Global में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $102K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Bosch Global
Mechanical Engineer
Lancaster, PA
प्रति वर्ष कुल
$102K
स्तर
E3
मूल वेतन
$102K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bosch Global?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Bosch Global in United States में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $135,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bosch Global में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Bosch Global के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

