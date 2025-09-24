कंपनी निर्देशिका
Bosch Global
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • ह्यूमन रिसोर्सेज

  • सभी ह्यूमन रिसोर्सेज वेतन

Bosch Global ह्यूमन रिसोर्सेज वेतन

Bosch Global में मध्यक ह्यूमन रिसोर्सेज मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹605K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹605K
स्तर
Management Apprenctice
मूल वेतन
₹605K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bosch Global?

₹13.98M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₹2.62M+ (कभी-कभी ₹26.2M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a ह्यूमन रिसोर्सेज at Bosch Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,017,845. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the ह्यूमन रिसोर्सेज role in India is ₹605,117.

फीचर्ड जॉब्स

    Bosch Global के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन