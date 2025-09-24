कंपनी निर्देशिका
Bosch Global डेटा एनालिस्ट वेतन

Bosch Global में मध्यक डेटा एनालिस्ट मुआवजा in Singapore पैकेज प्रति year कुल SGD 81.4K है। Bosch Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

प्रति वर्ष कुल
SGD 81.4K
स्तर
L2
मूल वेतन
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
बोनस
SGD 10.2K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bosch Global?

SGD 210K

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a डेटा एनालिस्ट at Bosch Global in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 83,823. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the डेटा एनालिस्ट role in Singapore is SGD 81,439.

