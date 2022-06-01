कंपनी निर्देशिका
Blue Ocean Robotics
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Blue Ocean Robotics वेतन

Blue Ocean Robotics का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $90,108 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Blue Ocean Robotics. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$90.1K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Самая высокооплачиваемая позиция в Blue Ocean Robotics — सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $90,108. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blue Ocean Robotics составляет $90,108.

फीचर्ड जॉब्स

    Blue Ocean Robotics के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • DoorDash
  • Netflix
  • Uber
  • Airbnb
  • Facebook
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन