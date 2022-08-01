कंपनी निर्देशिका
Blue Apron
Blue Apron वेतन

Blue Apron का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $140,000 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $229,643 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Blue Apron. अंतिम अपडेट: 8/31/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $140K
मार्केटिंग
$161K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$157K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$230K
सामान्य प्रश्न

Blue Apron में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $229,643 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Blue Apron में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $158,980 है।

