Bloomreach सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Bloomreach में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer के लिए प्रति year ₹4.68M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year ₹6.13M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹5.18M है। Bloomreach के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
