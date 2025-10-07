कंपनी निर्देशिका
Bloomberg
Bloomberg नेटवर्किंग इंजीनियर वेतन New York City Area में

Bloomberg में नेटवर्किंग इंजीनियर मुआवजा in New York City Area Software Engineer के लिए प्रति year $165K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year $242K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $190K है। Bloomberg के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
$165K
$154K
$0
$11.3K
Senior Software Engineer
$242K
$200K
$16.7K
$24.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Bloomberg में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Bloomberg in New York City Area में नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $275,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bloomberg में नेटवर्किंग इंजीनियर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $180,500 है।

