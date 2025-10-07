कंपनी निर्देशिका
Bloomberg
  वेतन
  प्रोडक्ट डिज़ाइनर

  यूएक्स डिजाइनर

  New York City Area

Bloomberg यूएक्स डिजाइनर वेतन New York City Area में

Bloomberg में यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in New York City Area Product Designer के लिए प्रति year $155K से Senior Product Designer के लिए प्रति year $198K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $189K है। Bloomberg के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Product Designer
$155K
$143K
$0
$12.5K
Senior Product Designer
$198K
$173K
$0
$25.3K
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Bloomberg में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें प्रोडक्ट डिज़ाइनर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

सामान्य प्रश्न

Bloomberg in New York City Area में यूएक्स डिजाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $240,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bloomberg में यूएक्स डिजाइनर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $188,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Bloomberg के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन