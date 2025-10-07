कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Bloomberg इंटरैक्शन डिजाइनर वेतन

Bloomberg में इंटरैक्शन डिजाइनर मुआवजा in United States Product Designer के लिए प्रति year $218K से Senior Product Designer के लिए प्रति year $272K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $225K है। Bloomberg के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Bloomberg में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Bloomberg in United States में इंटरैक्शन डिजाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $335,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bloomberg में इंटरैक्शन डिजाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $232,000 है।

अन्य संसाधन