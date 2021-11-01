बदलें
लॉगिन
साइन अप
सभी डेटा
स्थान के अनुसार
कंपनी के अनुसार
पद के अनुसार
वेतन कैलकुलेटर
चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
सत्यापित वेतन
इंटर्नशिप
वार्ता सहायता
लाभों की तुलना करें
कौन हायर कर रहा है
2024 वेतन रिपोर्ट
सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
एकीकृत करें
ब्लॉग
प्रेस
Google
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
प्रोडक्ट मैनेजर
न्यूयॉर्क सिटी एरिया
डेटा साइंटिस्ट
व्यक्तिगत डेटा पॉइंट्स देखें
Levels FYI Logo
वेतन
📂 सभी डेटा
🌎 स्थान के अनुसार
🏢 कंपनी के अनुसार
🖋 पद के अनुसार
🏭️ उद्योग के अनुसार
📍 वेतन हीटमैप
📈 चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
🔥 रियल-टाइम पर्सेंटाइल
🎓 इंटर्नशिप
❣️ लाभों की तुलना करें
🎬 2024 वेतन रिपोर्ट
🏆 सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
💸 मीटिंग लागत की गणना करें
#️⃣ वेतन कैलकुलेटर
योगदान दें
वेतन जोड़ें
कंपनी लाभ जोड़ें
लेवल मैपिंग जोड़ें
नौकरियाँ
सेवाएँ
उम्मीदवार सेवाएँ
💵 वार्ता कोचिंग
📄 रेज़्यूमे समीक्षा
🎁 रेज़्यूमे समीक्षा गिफ्ट करें
नियोक्ताओं के लिए
इंटरैक्टिव ऑफर
रियल-टाइम पर्सेंटाइल 🔥
मुआवजा बेंचमार्किंग
शैक्षणिक अनुसंधान के लिए
मुआवजा डेटासेट
समुदाय
← कंपनी निर्देशिका
Blockchain.com
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Blockchain.com लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Sabbatical
घर
Remote Work
Business Travel Insurance
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
डेटा को तालिका के रूप में देखें
Blockchain.com सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Sabbatical
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
फीचर्ड जॉब्स
Blockchain.com के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली
संबंधित कंपनियां
Computer Futures
Sojern
Bitstamp
FLEXE
OakNorth
सभी कंपनियां देखें ➜
अन्य संसाधन
साल अंत वेतन रिपोर्ट
कुल मुआवजा कैलकुलेट करें