Blackbaud
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
Blackbaud लाभ
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Free Lunch
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Health Insurance
Life Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Health Savings Account (HSA)
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
घर
Adoption Assistance
Remote Work
Military Leave
Business Travel Insurance
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
401k
Flexible Spending Account (FSA)
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
Employee Discount
Tuition Reimbursement
अन्य
Pet Friendly Workplace
Donation Match
