कंपनी निर्देशिका
BIC
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

BIC वेतन

BIC का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $48,878 से लेकर उच्च-अंत में में एक कार्यक्रम प्रबंधक के लिए $219,708 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है BIC. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

डेटा विश्लेषक
$75.9K
कार्यक्रम प्रबंधक
$220K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$122K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di BIC ialah कार्यक्रम प्रबंधक at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $219,708. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di BIC ialah $98,734.

विशेष नौकरियां

    BIC के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन