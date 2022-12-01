कंपनी निर्देशिका
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group वेतन

Berkeley Research Group का वेतन कम-अंत में में एक प्रशासनिक सहायक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $62,310 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $233,825 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Berkeley Research Group. अंतिम अपडेट: 8/13/2025

$160K

प्रबंधन परामर्शदाता
Median $100K
प्रशासनिक सहायक
$62.3K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$234K

उद्यम पूंजीपति
$101K

सहयोगी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Berkeley Research Group में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $233,825 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Berkeley Research Group में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $100,250 है।

