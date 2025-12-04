कंपनी निर्देशिका
Berkeley Lights
Berkeley Lights मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Berkeley Lights में औसत मैकेनिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $131K से $190K तक है। Berkeley Lights के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$149K - $173K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$131K$149K$173K$190K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Berkeley Lights?

सामान्य प्रश्न

Berkeley Lights in United States में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $190,400 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Berkeley Lights में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $131,200 है।

अन्य संसाधन

