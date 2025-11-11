कंपनी निर्देशिका
Bell Integrator
Bell Integrator फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Russia में

Bell Integrator में मध्यक फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Russia पैकेज प्रति year कुल RUB 1.91M है। Bell Integrator के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत पैकेज
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
प्रति वर्ष कुल
RUB 1.91M
स्तर
Software Engineer
मूल वेतन
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
बोनस
RUB 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Bell Integrator in Russia में फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 2,637,053 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bell Integrator में फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Russia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 1,910,332 है।

