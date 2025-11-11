Bell Integrator फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moscow Metro Area में

Bell Integrator में मध्यक फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज प्रति year कुल RUB 1.91M है। Bell Integrator के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत पैकेज Bell Integrator Frontend Software Engineer Moscow, MC, Russia प्रति वर्ष कुल RUB 1.91M स्तर Software Engineer मूल वेतन RUB 1.91M Stock (/yr) RUB 0 बोनस RUB 0 कंपनी में वर्ष 1 वर्ष अनुभव के वर्ष 6 वर्ष

+ RUB 4.78M + RUB 7.33M + RUB 1.65M + RUB 2.88M + RUB 1.81M Don't get lowballed

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( RUB ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस कोई वेतन नहीं मिला Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / रिक्रूटिंग? इंटरएक्टिव ऑफर बनाएं

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Bell Integrator ?