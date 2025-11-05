कंपनी निर्देशिका
Bell Integrator
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Moscow Metro Area

Bell Integrator सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Moscow Metro Area में

Bell Integrator में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Moscow Metro Area पैकेज प्रति year कुल RUB 1.89M है। Bell Integrator के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
प्रति वर्ष कुल
RUB 1.89M
स्तर
Senior
मूल वेतन
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
बोनस
RUB 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.68M
Robinhood logo
+RUB 7.19M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Bell Integrator in Moscow Metro Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RUB 3,138,099 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bell Integrator में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Moscow Metro Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RUB 1,886,014 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Bell Integrator के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Dropbox
  • Amazon
  • Pinterest
  • Netflix
  • Intuit
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन