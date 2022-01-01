कंपनी निर्देशिका
BD वेतन

BD का वेतन निम्न स्तर पर फाउंडर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $12,361 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $230,840 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $125K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $95K

क्वालिटी इंजीनियर

बायोमेडिकल इंजीनियर
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $90K
डेटा एनालिस्ट
Median $97.5K
डेटा साइंटिस्ट
Median $145K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $205K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $110K
सेल्स
Median $195K
मार्केटिंग
Median $212K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $126K
अकाउंटेंट
$121K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$80.6K
कस्टमर सर्विस
$25K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$93.3K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$197K
फाउंडर
$12.4K
जिओलॉजिकल इंजीनियर
$94.9K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$186K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $200K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$122K
प्रोग्राम मैनेजर
$124K
रिक्रूटर
$68.3K
रेग्युलेटरी अफेयर्स
$90.8K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$209K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$231K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$128K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

BD में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $230,840 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
BD में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $122,400 है।

