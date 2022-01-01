कंपनी निर्देशिका
BBVA USA
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

BBVA USA वेतन

BBVA USA का वेतन निम्न स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $59,352 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $177,383 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है BBVA USA. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

डेटा साइंटिस्ट
$162K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$59.4K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$86K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$177K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

BBVA USA में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $177,383 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
BBVA USA में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $123,776 है।

फीचर्ड जॉब्स

    BBVA USA के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • First Command
  • Clarifai
  • Panorama Education
  • Gong
  • iManage
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन