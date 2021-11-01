कंपनी निर्देशिका
BBK Electronics वेतन

BBK Electronics का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $49,757 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $233,171 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है BBK Electronics. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

ग्राफिक डिज़ाइनर
$96.7K
मार्केटिंग
$74.8K
प्रोडक्ट मैनेजर
$233K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$49.8K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$83.6K
यूएक्स रिसर्चर
$66.6K
सामान्य प्रश्न

BBK Electronics में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $233,171 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
BBK Electronics में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $79,175 है।

