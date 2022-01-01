कंपनी निर्देशिका
BBC
BBC वेतन

BBC का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $23,231 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $137,102 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है BBC. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $134K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $137K

अकाउंटेंट
$52.1K
बिज़नेस एनालिस्ट
$89.4K
डेटा एनालिस्ट
$69K
डेटा साइंटिस्ट
$82.9K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$66.3K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$64.7K
मैकेनिकल इंजीनियर
$70.2K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$23.2K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$121K
यूएक्स रिसर्चर
$62.7K
सामान्य प्रश्न

BBC में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $137,102 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
BBC में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $69,014 है।

