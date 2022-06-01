कंपनी निर्देशिका
Banner Engineering
Banner Engineering वेतन

Banner Engineering का वेतन कम-अंत में में एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $50,918 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $127,360 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Banner Engineering. अंतिम अपडेट: 8/12/2025

$160K

डेटा विश्लेषक
$61.2K
डेटा वैज्ञानिक
$60.3K
मैकेनिकल इंजीनियर
$50.9K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$127K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Banner Engineering में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $127,360 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Banner Engineering में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $60,746 है।

