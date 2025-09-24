कंपनी निर्देशिका
Banking Circle
Banking Circle सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Banking Circle में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Denmark पैकेज प्रति year कुल DKK 566K है। Banking Circle के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/24/2025

औसत पैकेज
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
प्रति वर्ष कुल
DKK 566K
स्तर
-
मूल वेतन
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
बोनस
DKK 0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Banking Circle?

DKK 1.06M

नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Banking Circle in Denmark में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज DKK 963,619 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Banking Circle में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Denmark के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा DKK 566,448 है।

