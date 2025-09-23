Bamboo Rose सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Bamboo Rose
Bamboo Rose में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹3.45M है। Bamboo Rose के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत पैकेज
company icon
Bamboo Rose
Backend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.45M
स्तर
-
मूल वेतन
₹3.45M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Bamboo Rose?

₹13.98M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Bamboo Rose in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,737,801 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bamboo Rose में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,445,154 है।

अन्य संसाधन