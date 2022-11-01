ऐप डाउनलोड करें
विभिन्न पदनामों के अनुसार खोजें
← कंपनी निर्देशिका
BairesDev
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
BairesDev लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
घर
Remote Work
Relocation Bonus
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
अन्य
English & Spanish Lessons
डेटा को तालिका के रूप में देखें
BairesDev सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Unique Perk
English & Spanish Lessons
Relocation Bonus
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
फीचर्ड जॉब्स
BairesDev के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली
