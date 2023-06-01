कंपनी निर्देशिका
Ayar Labs
Ayar Labs वेतन

Ayar Labs का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $115,575 से उच्च स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए $316,410 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ayar Labs. अंतिम अपडेट: 10/15/2025

$160K

हार्डवेयर इंजीनियर
Median $175K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$316K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

सामान्य प्रश्न

Ayar Labs में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $316,410 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ayar Labs में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है।

अन्य संसाधन