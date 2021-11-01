कंपनी निर्देशिका
Aviatrix
Aviatrix वेतन

Aviatrix का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सक्सेस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $81,397 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $301,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Aviatrix. अंतिम अपडेट: 8/26/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

कस्टमर सक्सेस
$81.4K
सेल्स इंजीनियर
$219K

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$302K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Aviatrix में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Aviatrix में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $301,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aviatrix में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $233,200 है।

