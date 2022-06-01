कंपनी निर्देशिका
Avangrid Renewables
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Avangrid Renewables वेतन

Avangrid Renewables का वेतन कम-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $84,280 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $142,100 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Avangrid Renewables. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

डेटा वैज्ञानिक
$84.3K
वित्तीय विश्लेषक
$129K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Avangrid Renewables में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $142,100 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Avangrid Renewables में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $129,350 है।

विशेष नौकरियां

    Avangrid Renewables के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Spotify
  • Google
  • Snap
  • Microsoft
  • Uber
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन