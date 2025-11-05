कंपनी निर्देशिका
Ava Labs
Ava Labs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

Ava Labs में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $225K है। Ava Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$225K
स्तर
IC4
मूल वेतन
$175K
Stock (/yr)
$50K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Ava Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Ava Labs in New York City Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $388,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ava Labs में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $236,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Ava Labs के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

अन्य संसाधन