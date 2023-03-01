कंपनी निर्देशिका
Auvik Networks वेतन

Auvik Networks का वेतन कम-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $47,916 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $239,700 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Auvik Networks. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$47.9K
उत्पाद प्रबंधक
$240K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$82.5K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$139K
तकनीकी लेखक
$65.7K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Auvik Networks में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $239,700 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Auvik Networks में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $82,488 है।

