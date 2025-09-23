कंपनी निर्देशिका
  • वेतन
  • टेक्निकल राइटर

  • सभी टेक्निकल राइटर वेतन

Autodesk टेक्निकल राइटर वेतन

Autodesk में औसत टेक्निकल राइटर कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$151K से CA$215K तक है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

CA$173K - CA$202K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

CA$225K

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Autodesk in Canada में टेक्निकल राइटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$215,343 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में टेक्निकल राइटर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$150,924 है।

अन्य संसाधन