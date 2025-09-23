कंपनी निर्देशिका
Autodesk
Autodesk सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Autodesk में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States M1 के लिए प्रति year $188K से M5 के लिए प्रति year $406K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $300K है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
M1
Supervisor
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
Associate Manager
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
Manager
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
Senior Manager
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर role in United States is $320,000.

अन्य संसाधन