Autodesk सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Autodesk में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in United States M1 के लिए प्रति year $188K से M5 के लिए प्रति year $406K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $300K है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)