Autodesk प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत कुल मुआवजा

€47K - €54.7K
Spain
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€43.4K€47K€54.7K€60.8K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

€142K

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Autodesk in Spain में प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €60,802 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में प्रोजेक्ट मैनेजर भूमिका in Spain के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €43,430 है।

अन्य संसाधन