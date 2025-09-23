Autodesk प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Autodesk में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 210K से SGD 299K तक है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा SGD 238K - SGD 271K Singapore सामान्य रेंज संभावित रेंज SGD 210K SGD 238K SGD 271K SGD 299K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Autodesk ?