Autodesk प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Autodesk में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 210K से SGD 299K तक है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

SGD 209K

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Autodesk in Singapore में प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 298,946 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 210,276 है।

