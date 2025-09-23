Autodesk पार्टनर मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Autodesk में औसत पार्टनर मैनेजर कुल मुआवजा in Australia प्रति year A$239K से A$327K तक है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

A$256K - A$310K
Australia
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
A$239KA$256KA$310KA$327K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

A$249K

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Autodesk in Australia में पार्टनर मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$326,724 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में पार्टनर मैनेजर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$239,410 है।

