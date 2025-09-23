कंपनी निर्देशिका
Autodesk
Autodesk मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Autodesk में औसत मैकेनिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$160K से CA$223K तक है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

CA$172K - CA$202K
Canada
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CA$160KCA$172KCA$202KCA$223K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

CA$226K

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Autodesk in Canada में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$223,025 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$160,121 है।

अन्य संसाधन