Autodesk इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

Autodesk में मध्यक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $185K है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत पैकेज
company icon
Autodesk
Information Technologist (IT)
hidden
प्रति वर्ष कुल
$185K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$147K
Stock (/yr)
$23.3K
बोनस
$14.7K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11+ वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Autodesk?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Autodesk में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $275,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Autodesk में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $185,033 है।

अन्य संसाधन