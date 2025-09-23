Autodesk डेटा साइंटिस्ट वेतन

Autodesk में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States P2 के लिए प्रति year $160K से P4 के लिए प्रति year $192K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $150K है। Autodesk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$160K
$132K
$15.9K
$12.6K
P3
$172K
$138K
$22K
$11K
P4
$192K
$152K
$22.5K
$16.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Autodesk में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.32% त्रैमासिक)