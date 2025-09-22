कंपनी निर्देशिका
Aurora
Aurora इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

Aurora में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) मुआवजा P6 के लिए प्रति year $271K है। मध्यक yearली मुआवजा पैकेज कुल $268K है। Aurora के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$271K
$210K
$40K
$21K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Aurora में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Aurora में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $435,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Aurora में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $210,000 है।

