कंपनी निर्देशिका
Aura
Aura वेतन

Aura का वेतन कम-अंत में में एक लेखाकार के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $84,575 से लेकर उच्च-अंत में में एक ग्राहक सफलता के लिए $258,700 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Aura. अंतिम अपडेट: 8/22/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $130K
उत्पाद प्रबंधक
Median $176K
लेखाकार
$84.6K

कॉर्पोरेट विकास
$137K
ग्राहक सफलता
$259K
डेटा वैज्ञानिक
$172K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$124K
प्रबंधन परामर्शदाता
$84.6K
विपणन
$139K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$159K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Aura में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका ग्राहक सफलता at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $258,700 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Aura में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $138,250 है।

