AuditBoard
AuditBoard वेतन

AuditBoard का वेतन कम-अंत में में एक परियोजना प्रबंधक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $52,735 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $238,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है AuditBoard. अंतिम अपडेट: 8/22/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $195K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $238K
बिक्री
Median $190K

मानव संसाधन
$175K
कार्यक्रम प्रबंधक
$100K
परियोजना प्रबंधक
$52.7K
भर्ती अधिकारी
$80.4K
बिक्री इंजीनियर
$194K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$213K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

AuditBoard में, स्टॉक/इक्विटी ग्रांट 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AuditBoard में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $238,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
AuditBoard में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $190,000 है।

