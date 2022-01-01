कंपनी निर्देशिका
Audible
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Audible वेतन

Audible का वेतन कम-अंत में में एक व्यवसाय परिचालन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $53,890 से लेकर उच्च-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए $525,300 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Audible. अंतिम अपडेट: 8/22/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
SDE I $178K
SDE II $301K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

व्यावसायिक बुद्धिमत्ता इंजीनियर

डेटा वैज्ञानिक
Median $225K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
उत्पाद प्रबंधक
Median $220K
कार्यक्रम प्रबंधक
Median $137K
भर्ती अधिकारी
Median $150K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
Median $192K
व्यवसाय परिचालन
$53.9K
व्यवसाय विश्लेषक
$112K
वित्तीय विश्लेषक
$161K
मानव संसाधन
$169K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$525K
कानूनी
$393K
प्रबंधन परामर्शदाता
$101K
विपणन परिचालन
$189K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$168K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

5%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

40%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Audible में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 5% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (5.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% अर्ध-वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (20.00% अर्ध-वार्षिक)

25%

वर्ष 1

35%

वर्ष 2

40%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Audible में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 35% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (35.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (40.00% वार्षिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Audible में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $525,300 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Audible में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $178,375 है।

विशेष नौकरियां

    Audible के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन