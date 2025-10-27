कंपनी निर्देशिका
ATS Automation
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • मैकेनिकल इंजीनियर

  • सभी मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

ATS Automation मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

ATS Automation में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$96.5K है। ATS Automation के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$96.5K
स्तर
Senior
मूल वेतन
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें मैकेनिकल इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

ATS Automation in Canada में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$100,462 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ATS Automation में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$93,793 है।

फीचर्ड जॉब्स

    ATS Automation के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Renishaw
  • Mentor Graphics
  • OpenText
  • E2open
  • CGI
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन